Жилой фонд готов к отопительному сезону на 83%, – Минрегион

По состоянию на 1 сентября комплексно к зиме в Украине подготовлено 129 912 дома, что составляет 82,6% от плана.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает БизнесЦензор.

Готовность жилищного фонда, обслуживаемого управляющими, составляет 82,8%, ОСМД, ЖСК или самостоятельно жителями - 81,9%, ведомственного жилищного фонда - 81,6% .На выполнения работ по ремонту и подготовит жилищного фонда к осенне-зимнему периоду привлечено 1 566,7 млн грн, что составляет 80,4% от запланированного.

Также к осенне-зимнему периоду запланировано подготовить 40 504 объекта социально-культурного назначения, в том числе 13 031 дошкольное учебное заведение, 15 813 учебных заведения и 11 668 учреждений здравоохранения.

По состоянию на 1 сентября уже подготовлено 36 136 объектов (89,2%), в том числе: дошкольных учебных заведений - 11 764 (90,3%), учреждений образования - 14 412 (91,1%) и 9 960 учреждений здравоохранения (85,4%).

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев отмечает, что в жилищно-коммунальной и социальной сферах сейчас идет финальная фаза подготовки к отопительному сезону, поэтому проценты готовности достаточно высоки. "Вместе с тем Минрегион ежедневно отслеживает проблемные вопросы и направляет усилия на своевременное преодоление препятствий в подготовке жилья, садов и школ к зиме", - отмечает министр.

В целом по Украине предусмотрено комплексно подготовить к осенне-зимнему периоду, с выдачей паспортов готовности, 157282 дома, в том числе: 116 460 жилых домов, обслуживаемых управляющими всех форм собственности, 35 953 дома, которые обслуживаются ОСМД и ЖСК и 4 869 домов ведомственного жилого фонда.

На осуществление указанных работ в местных бюджетах и ​​за счет других источников финансирования предусмотрены средства в сумме 1 948,1 млн грн.