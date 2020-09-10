Половина средств ГФРР должна идти на государственные объекты, – Шмыгаль
Половина средств Государственного фонда регионального развития должна идти на объекты государственной инфраструктуры, еще 30% - на региональные проекты, а 20% - на отобранные на конкурсах проекты объединенных территориальных громад (ОТГ).
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о концепции реформирования ГФРР, во время пресс-брифинга в Херсонской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы делали распределение: 50% ГФРР - это объекты государственной инфраструктуры, о которых мы говорим на уровне государства и за которые отвечают Кабмин и профильные министерства. 30% - это объекты регионально-областного уровня и 20% - объекты территориальных громад, отобранные на конкурсной основе", - сказал Шмыгаль.
Он также указал, что не мене 3% госбюджета должно выделяться на ГФРР.
Областные проекты и проекты ОТГ должны отбираться на конкурсах, чтобы громады и области конкурировали за средства.
"Это концепция реформирования ГФРР. Мы перейдем к дискуссии с министерствами, народными депутатами, но это первый этап реформы финансирования инвестиционных проектов и проектов развития в Украине", - добавил премьер.
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