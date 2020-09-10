ГБР вызывает на допрос экс-главу Офиса президента Богдана в качестве свидетеля

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало экс-главу Офиса президента Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля и уже направило повестку по адресу его регистрации.

Об этом говорится в сообщении ГБР в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщили в ГБР, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Ввиду общественной значимости затронутых вопросов следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Богдан заявил, что уехал из Украины из-за угроз после своего интервью Дмитрию Гордону.

Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана 21 мая. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича и попадал под действие закона о люстрации, поэтому Администрацию президента переименовали в Офис.

Богдан работал в команде Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы.

При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".

В 2020 году Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины.