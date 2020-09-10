АМКУ разрешил купить гостиницу "Днепр" в Киеве

Антимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение заявления о предоставлении разрешения обществу с ограниченной ответственностью "Смартленд" на приобретение акций частного акционерного общества "Гостиница "Днепр" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.

По результатам рассмотрения заявления, Комитет установил, что:

участники концентрации осуществляют деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости в пределах города Киева. Их совокупная доля на указанном рынке незначительна;

заявленная концентрация не влияет на конкуренцию на рынке гостиничных услуг, поскольку покупатель не осуществляет деятельности на указанном рынке. При этом доля ЗАО "Гостиница "Днепр" на рынке гостиничных услуг в пределах города Киева также незначительна;

финансирование концентрации происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.

По результатам рассмотрения заявления АМКУ в пределах компетенции не выявил угроз воздействия заявленной концентрации на конкуренцию на товарных рынках Украины и не установил оснований для ее запрета.

Как сообщалось, ООО "Смартленд" стало стало победителем аукциона по продаже гостиницы "Днепр" с предложением 1,11 млрд грн. Собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

В свою очередь основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.