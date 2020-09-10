НБУ сохранил инфляционную цель на 2021 год на уровне 5%

Национальный банк Украины утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год, в том числе сохранил инфляционную цель на уровне 5%, а также планирует придерживаться курса на валютную либерализацию и режима плавающего курсообразования.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Основные принципы на 2020 год предусматривают продолжение политики инфляционного таргетирования. Наша среднесрочная цель по инфляции остается неизменной – 5%. Также мы не отказываемся от режима гибкого курсообразования, сохраняем курс на валютную либерализацию и избегаем любых форм фискального доминирования", – сказал Шевченко.

"Конечно, мы все хотим низкую инфляцию, мы говорим, что в перспективе таргет на уровне 5% может быть пересмотрен в сторону уменьшения", – отметил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

От добавил, что, если в последующих годах возникнут условия для уменьшения инфляции Совет НБУ вместе с правлением используя, существующий инструментарий и свою информационную базу "сделают все, что обеспечит низкую инфляцию, потому что никто из нас не хочет высокую инфляцию".