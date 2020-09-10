Мининфраструктуры ищет источники финансирования для модернизации ВПП аэропорта "Херсон"

Министерство инфраструктуры Украины, Херсонские облгосадминистрация и областной совет сотрудничают для определения источников финансирования модернизации взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Херсон".

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"Международный аэропорт в Херсоне является стратегическим инфраструктурным объектом региона и имеет значительный потенциал к увеличению количества рейсов и пассажиропотока. Для этого существующая взлетно-посадочная полоса, которая была построена еще в 70-х годах, нуждается в улучшении и модернизации, чтобы иметь возможность принимать современные воздушные суда", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он добавил, что сейчас министерство тесно сотрудничает с облгосадминистрацией и областным советом региона над определением источников финансирования этого проекта.

"Этот год как никогда стал важным для туризма и региональной авиации. И мы в дальнейшем способствовать этому развитию", - добавил Криклий.

Международный аэропорт "Херсон" - аэропорт в поселке Чернобаевка близ Херсона. Первый рейс самолета Ан-24 из Киева был совершен в 1961 году. В 2006 году получил статус международного.