Европейский центробанк ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8%

Европейский центральный банк ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8%.

Об этом сказала председательница ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В 2021 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 5%, в 2022 году - на 3,2%.

Июньские прогнозы ЕЦБ предусматривали падение экономики еврозоны в 2020 году на 8,7%, и рост в 2021 году и 2022 году на 5,2% и 3,3% соответственно.

Инфляция в еврозоне, согласно сентябрьским прогнозам ЕЦБ, в 2020 году составит 0,3%, в 2021 году - 1%, в 2022 году - 1,3%.

Таким образом, ЕЦБ оставил неизменным июньские прогнозы за 2020 и 2022 годы, прогноз за 2021 год был пересмотрен в сторону повышения с 0,8%.