Украина и Испания расширят сотрудничество в энергетике, цифровой экономике и здравоохранении

Украина и Испания усилят взаимодействие в сферах энергетики, цифровой экономики и здравоохранения.

Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Испании пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поговорили об энергетике, о цифровой экономике, о здравоохранении. Это те направления, в которых Украина и Испания уже вскоре будут очень активно углублять взаимодействие в интересах наших народов", - сказал Кулеба.

Также Кулеба пояснил значение четырех документов, подписанных ранее Украиной и Испанией в ходе его визита.

"Мы подписали четыре важных документа, которые отвечают интересам и Украины, и Испании. Конвенция об избежании двойного налогообложения будет способствовать привлечению испанских инвестиций в Украину. Конвенция о сотрудничестве в таможенной сфере будет способствовать торговле между нашими странами. Меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства усилит нашу торговлю сельскохозяйственной продукцией", - добавил он.

При этом Кулеба напомнил, что Испания является "импортером номер один украинских зерновых в Европе".

Также Украина и Испания подписали меморандум в сфере кибербезопасности.

"И, наконец, четвертый документ. Меморандум в сфере кибербезопасности является новаторским, потому что два министерства иностранных дел берут тему кибербезопасности в работу, как важную политическую проблему. Кибербезопасность - это не только техническая, но и политическая проблема, которая нуждается в урегулировании. Мы сможем эффективнее учиться, эффективнее противодействовать кибератакам", - подчеркнул украинский министр.