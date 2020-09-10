Шебелинский завод "Укргаздобычи" с начала года снизил переработку на 14,8%

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская область) в январе-июле 2020 года сократил переработку нефтяного сырья на 14,8% (на 43,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 248,7 тыс. тонн.

Об этом говорится в данных Министерства энергетики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в июле 2020 года переработка ГПЗ составила 38,2 тыс. тонн, что на 15,3% (на 6,9 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Завод за семь месяцев снизил производство бензина на 8,1% (на 7,6 тыс. тонн) – до 86,5 тыс. тонн, дизтоплива – на 18,7% (на 10,2 тыс. тонн), до 44,3 тыс. тонн, мазута – на 42% (на 8,9 тыс. тонн), до 12,3 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за отчетный период составила 42,6% против 50,1% в январе-июле 2019 года.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Завод в 2019 году увеличил производство бензина - на 14,6% (или на 19 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+ 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. "Укргаздобыча" эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.