Совет ЕС на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении России
Совет ЕС принял 10 сентября решение продлить на шесть месяцев антироссийские санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Об этом сообщается в постановлении совета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям", - сказано в коммюнике о принятом решении.
В документе сообщается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.
Совет ЕС принял данное решение по письменной процедуре. Публикация постановления, после которого продление вступит в силу, запланирована на 11 сентября 2020 года.
Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года.
Кроме того, в качестве реакции на события в Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2021 года, и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", действующие на их территориях до 23 июня 2021 года.
"Список лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, постоянно пересматривается и периодически обновляется советом", - отмечают в Брюсселе.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль