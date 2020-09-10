Производство электроэнергии в Украине в сентябре выросло на 2,5%

Производство электроэнергии в Украине за 10 дней сентября превысило план на 9,4% и составило 3,39 млрд кВт-ч, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Минэнерго, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министерство уточнило, что на долю АЭС пришлось 50,2% выработки электроэнергии, ТЭС и ТЭЦ – 34,6%, ГЭС – 3,8%, ГАЭС - 1,2%, СЭС – 6%, ВЭС – 2,2%, станции на биотопливе – 0,6% и блок-станции – 1,4%.

Отмечается, что для прохождения осенне-зимнего периода созданы достаточные запасы топлива: угля на складах – 2,96 млн тонн (в 3,2 раза больше уровня годичной давности), мазута – 46,4 тыс. тонн (+45,1%) и газа в подземных хранилищах – 26,15 млрд кубометров (+38,4%).

В то же время потребление электроэнергии за период с начала сентября этого года снизилось на 1,49% к аналогичному периоду прошлого года – до 3,2 млрд кВт-ч.

Как сообщалось со ссылкой на оперативные данные оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго", в августе потребление электроэнергии в ней практически вышло на уровень потребления 2019 года и составило 9,364 млрд кВт- ч, что всего на 0,06% меньше августа прошлого года. В июне отставание составляло 0,74%, в мае – 4,39%, в апреле – 4,89% и в марте – 7,79%.

В то же время по данным Минэнерго, в августе сокращение потребления электроэнергии составило 2,87% – до 11,014 млрд кВт-ч.