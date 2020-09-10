Объем нового строительства жилья за полгода сократился в 1,4 раза. – Госстат

Общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), в январе-июне 2020 года сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,85 млн кв. м.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В первом полугодии общая площадь нового строительства многоквартирных домов составила 3 млн 60,6 тыс. кв. м (93% общего объема).

Общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года – до 368,1 тыс. кв. м, тогда как в Киевской области возросла вдвое – до 1 млн 358,3 тыс. кв. м.

Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (513,6 тыс. кв. м), Одесской (395,6 тыс. кв. м), Ивано-Франковской (304,6 тыс. кв. м) и Хмельницкой (150,9 тыс. кв. м) областях.

Как сообщалось, общая площадь жилых зданий, на которые получены документы на право выполнения строительных работ (новое строительство), в 2019 году в Украине увеличилась на 14,2% по сравнению с 2018 годом – до 14 млн 700,7 тыс. кв. м.

Госстат напоминает, что показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.