Украине необходимо увеличить площади орошаемых земель, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина может укрепить позиции на мировых аграрных рынках, если увеличит площадь орошаемых земель

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Укрепление лидерских позиций Украины на аграрных рынках в мире возможно при условии увеличения орошаемых земель. Украина имеет большой потенциал в развитии системы орошаемого земледелия, но имеющиеся мощности используются лишь на 25%. Поэтому мы должны наращивать площади полива за счет модернизации существующих систем орошения и построения систем капельного орошении", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на развитие системы орошаемого земледелия нужны десятки миллиардов гривен - это и строительство насосных станций, и приобретение дождевальных машин, и создание мелиоративных систем.

"Отсутствие шагов в этой области и очередное откладывание таких проектов - это потери миллиардов гривен для экономики и тысяч рабочих мест во всех регионах страны. Мы хотим перевернуть эту ситуацию, а потому планируем уже сейчас начать соответствующие инвестиции и проекты. Это не только поможет повысить урожайность минимум в 2,5 раза", - отметил премьер.

Шмыгаль указал, что более полумиллиона гектаров земли можно поливать дополнительно, если провести модернизацию и реконструкцию только внутрихозяйственных сетей: 175 тыс. га в Одесской, 172 тыс. га в Запорожской, 109 тыс. га в Херсонской, 80 тыс. га в Днепропетровской и 37 тыс. га в Николаевской областях.

В целом в планах правительства в рамках развития орошения в Украине: проведение инвентаризации и аудит всей системы орошения, которая во многом устарела и не отвечает потребностям аграриев, включение с 2021 развития оросительных систем в программу президента "Большая строительство", создание соответствующих проектов по государственно-частному партнерству и привлечение капитала международных партнеров в отрасль орошения.

Кроме того, правительство планирует до конца года представить законопроект по страхованию сельхозпродукции с государственной поддержкой.