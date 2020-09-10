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Цена импорта газа в Украину в августе снизилась на 14,7%

Цена импорта газа в Украину в августе снизилась на 14,7%

Импорт природного газа на территорию Украины в августе 2020 года осуществлялся по средней цене $106,11 (2 тыс. 918,13 грн) за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 14,7% ниже цены июля 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $124,44 (3 тыс. 150,4 грн).

Ранее экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Автор: 

газ (7929) імпорт (2317) ціни (3449)


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