В Украине обновили эпидемическое зонирование с 14 сентября. ИНФОГРАФИКА
На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 сентября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
Новое распределение на уровне начнет действовать с 00:00 часов 14 сентября 2020 года.
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