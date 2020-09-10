В Украине обновили эпидемическое зонирование с 14 сентября. ИНФОГРАФИКА

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 сентября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Новое распределение на уровне начнет действовать с 00:00 часов 14 сентября 2020 года.