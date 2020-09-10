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Новини
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В Украине обновили эпидемическое зонирование с 14 сентября. ИНФОГРАФИКА

В Украине обновили эпидемическое зонирование с 14 сентября. ИНФОГРАФИКА

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 сентября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Новое распределение на уровне начнет действовать с 00:00 часов 14 сентября 2020 года.

В Украине обновили эпидемическое зонирование с 14 сентября 01

Автор: 

медицина (615) коронавірус (3210)


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Какой "криворукий" уменьшил картинку до "стадии нечитабельности"....???? Нихера не видно!!!
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10.09.2020 20:42 Відповісти
Ну просто капець,це ж кінець економіці! Вони хоч соображають, шо людям тупо жерти не буде на що купити?
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11.09.2020 13:14 Відповісти
ОЙ! а що сталось з КАРТОЮ???? чому тепер списки, таблиці....
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11.09.2020 19:38 Відповісти

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