Больше половины стран мира ослабили ограничения на поездки, – UNWTO

Больше половины стран мира (53%) смягчили ограничения на поездки, введенные для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В общей сложности 115 стран мира ослабили ограничения на поездки, это на 28 направлений больше, чем 19 июля. При этом два государства сняли все ограничения на путешествия, а остальные сохранили часть ограничительных мер. Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели заражения COVID-19", - сказано в сообщении.

Как отмечает UNWTO, 79% государств с развитой экономикой постепенно снимают ограничения на путешествия, среди развивающихся стран таких только 47%. В то же время, 64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, довольно сильно зависят от воздушного авиасообщения: 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах.

"В то же время многие страны мира крайне осторожны в отношении ослабления ограничений, а границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему полностью закрыты для путешественников, из них 27 направлений закрыты на срок не менее 30 недель", - сообщает организация.

По словам генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, скоординированная работа между властями разных государств говорит о том, что туризм медленно, но неуклонно перезапускается во многих странах мира.

"Снятие ограничений на поездки также открывает двери для восстановления социальных и экономических связей в туризме. Мы обеспокоены тем, что некоторые страны не сделали никаких шагов на пути к снятию ограничений, особенно те, чья экономика очень сильно зависит от туризма", - сказал он.