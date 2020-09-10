Украина увеличила экспорт растительных масел на 17%

Украина по итогам 2019/20 маркетингового года (МГ, сентябрь-август) экспортировала основные виды растительных масел на $5,28 млрд, что на 16,9% больше по сравнению с 2018/19 МГ, в натуральном выражении - 7,7 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укролияпром", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 млн тонн, экспортирована продукция на $4,9 млрд (рост соответственно на 10,2% и 17%).

Поставки соевого масла на внешние рынки составили 0,34 млн тонн, рапсового - 0,18 млн тонн.

Ожидается, по оценкам USDA, что в 2020/21 МГ Украина останется мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.