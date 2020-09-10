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На автострахование в Украине приходится 36% общего объема собранных премий

На автострахование в Украине приходится 36% общего объема собранных премий

На автострахование в Украине (ОСАГО, КАСКО, "Зеленая карта") приходится 36% общего объема собранных премий, из которых, на личные виды страхования - 28%.

Такие данные обнародовала руководительница по вопросам надзора за страховым рынком департамента страхового надзора НБУ Наталия Гудыма в ходе XX Международного финансового форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Гудыма отметила, что доля электронного полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО) во втором квартале составила 35%, в то время как в первом квартале - 30%.

По данным НБУ, за первое полугодие премии по ОСАГО составили 3,095 млрд грн, или 15% общего объема собранных премий, КАСКО - 3,85 млрд грн, или 18%, "Зеленая карта" - 636,2 млн грн, или 3%, добровольное медицинское страхование - 2,78 млрд грн, или 13%, страхование от несчастных случаев 819,7 млн грн, или 4%, страхование огневых рисков - 2,08 млрд грн, или 10%, финансовых рисков - 1,46 млрд, или 7%, другие виды страхования - 2,29 млрд грн, или 19%, страхование жизни - 2,29 млод грн, или 11%.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июня 2020 года общее количество страховщиков в Украине за апрель-июнь 2020 года сократилось на 10 - до 215 компаний, из которых 196 специализируются на рисковом страховании (на 31 марта 2020 года - 203), 19 - на страховании жизни (22).

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авто (4126) НБУ (9275) страхування (668)


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Я страхую свое авто только у официального дилера https://subaru-vidi.com.ua/ru/finance/insurance . Так как это надежная финансовая защита в любой ситуации. Вот например у меня КАСКО, это выбор для тех, кто хочет предусмотреть любые варианты развития событий, вплоть до стихийных бедствий. Так что и всем советую если страхуетесь то тогда уже по полной мало ли что может произойти...
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16.12.2020 20:57 Відповісти

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