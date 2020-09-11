Украина осталась на дне всемирного рейтинга экономической свободы

Украина заняла 131 место из 162 в рейтинге Экономической свободы в мире-2020, составленный канадским Fraser Institute.

Об этом со ссылкой на отчет Fraser Institute сообщает БизнесЦензор.

За год Украина поднялась на 7 позиций, но осталась на последнем месте среди стран Европы. Украина является единственной в Европе страной, входящей в категорию экономически несвободных — данные рейтинга.

Соседями Украины по рейтинги оказались Пакистан, Тунис, Таджикистан и Бангладеш.

Румыния заняла 23-е место, Словакия - 38-е, Венгрия — 53-е, Польша — 77-е, Молдова — 78-е, РФ — 89-е и Беларусь — 114-е.

Лидерами рейтинга стали: Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия. Пять последних строчек заняли Иран, Ангола, Ливия, Судан и Венесуэла.

Позиция страны в рейтинге определяется по 44 показателям, которые оценивают пять сфер экономической свободы: размер правительства, правовая система и права собственности (108-е место), монетарная политика, свобода международной торговли и регулирование.