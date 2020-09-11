Суд отказался снять арест с акций "Проминвестбанка" по иску компании Коломойского

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Проминвестбанка" и оставил без изменений решение, которым банку тоже было отказано в удовлетворении заявления об отмене ареста акций и имущества банка по требованию ООО "Крым Дивелопмент" на $169,8 млн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

"Проминвестбанк" заявлял, что наложенный в марте судом арест может привести "к полной остановке банка и неплатежеспособности".

ООО "Крым Дивелопмент" связано с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний "приватовцев", которая на основании решения Арбитражного суда Гааги взимает с России компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после аннексии полуострова Россией.

Биржа "ПФТС" сообщала, что 04.03.2020 состоялся аукцион, на котором были проданы 99,77% акций "Проминвестбанка" за 268,7 млн грн. Согласно судебным материалам, победителем аукциона стало ООО "ФК "Фортифай", которое оплатило указанную сумму.

ООО "Крым Дивелопмент" в суде обжаловало продажу акций "Проминвестбанка", отмечая, что соответствующий аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена лота оказалась занижена.

Как сообщалось, 4 марта пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266.05 млн грн. Биржа не раскрывает покупателя.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.