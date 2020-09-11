Ferrexpo объявила о дополнительных промежуточных дивидендах

Совет директоров британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), объявил о дополнительных специальных промежуточных дивидендах в размере 6,6 цента США.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ferrexpo сообщает БизнесЦензор.

"Объявленные сегодня дивиденды следуют за специальными промежуточными дивидендами в размере 6,6 цента США, объявленными в июне, а также за промежуточными дивидендами в размере 6,6 цента США, объявленными вместе с промежуточными результатами Компании в прошлом месяце, и доводят общие выплаты, объявленные в отношении этого года, до 19,8 цента США. центов (2019 финансовый год: 13,2 цента США)", - говорится в сообщении Ferrexpo.

Специальные промежуточные дивиденды будут выплачены 8 октября 2020 года акционерам, включенным в реестр, по окончании рабочего дня 25 сентября 2020 года. Он будет выплачиваться в британских фунтах стерлингов с возможностью получения в долларах США.

Как сообщал БизнесЦензор, Ferrexpo скорректировала уровень уплаты налогов и сборов в 2019 году на 5,8%, до $107,616 млн по сравнению с ранее обнародованными данными в отчете в размере $114,236 млн.

Из общей обновленной суммы уплаченных в 2019 году компанией в Украине налогов и сборов в размере $107,616 млн сумма налогов составила $82,176 млн (ранее в отчете указывалась сумма $83,730 млн) и сумма сборов (в том числе рентная плата) $25,440 млн (ранее – $30,506 млн).

При этом в госбюджет было уплачено $68,389 млн налогов и $17,808 млн сборов, в областной бюджет - $9,207 млн и $6,360 млн соответственно, в местный бюджет - $4,580 млн и $1,272 млн соответственно.

Как сообщалось, Ferrexpo по итогам 2019 года получила $403,293 млн чистой прибыли (около 11 млрд грн), что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн).

Ferrexpo в 2019 году сократила суммарное производство окатышей на 0,8% по сравнению с 2018 годом – до 10 млн 518,95 тыс. тонн. В январе-мае 2020 года компания нарастила суммарное производство окатышей на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4,738 млн тонн, выпуск концентрата возрос на 7,7%, до 5,887 млн тонн. При этом в мае произведено 946 тыс. тонн окатышей, 1,165 млн тонн концентрата.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине.

На Лондонской фондовой бирже (LSE) обращаются акции британской Ferrеxpo plc, которая владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Как писал БизнесЦензор, суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Стоимость акций Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже (LSE) упала на 3,16% после объявления на бирже о заморозке Печерским районным судом Киева 50,3% акций Полтавского ГОКа.

Украинский суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

В конце августа Ferrеxpo plc подтвердила наличие ряда несоответствий в отчетности благотворительного фонда Blooming Land ("Квітучий край"), что может свидетельствовать о присвоении выделенных компанией на благотворительность средств.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт из Украины высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Отметим, мировые цены на железную руду снизились на около 25% с июля, когда они достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.