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Падение ВВП Украины замедлилось до 6,2%, – Минэкономики

Падение ВВП Украины замедлилось до 6,2%, – Минэкономики

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам января-июля 2020 года замедлилось до 6,2% по сравнению с 6,5% в первом полугодии этого года, указано в обзоре экономической активности за семь месяцев 2020 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В июле 2020 года на фоне продолжения адаптации к работе в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или рост (в частности, розничный сегмент рынка).

"Это указывает на процесс постепенного возобновления и на то, что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после локдауна", - сообщает министерство.

В Минэкономики уточнили, что в январе-июле 2020 года сводный индекс производства (СИП) замедлился до 7,3% по сравнению с 7,7% в первом полугодии этого года.

"Так, отдельные виды промышленной деятельности (в частности, производство потребительских товаров краткосрочного использования и товаров энергетической группы), сфера транспорта (возобновление в июле пассажирских перевозок авиа- и железнодорожным транспортом), торговли (активное развитие розничного сегмента в условиях отложенного потребительского спроса, его переориентации на внутренний рынок), а также сельское хозяйство (активная фаза сбора урожая во всех регионах) продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился", - пояснили в Минэкономики.

Среди положительных факторов, которые влияли на экономическую активность, министерство назвало адаптацию к работе в условиях адаптивного карантина и сохранение относительно высокой покупательской способности.

Среди негативных - низкая инвестиционная активность, низкая конъюнктура на мировых рынках черных металлов и металлических руд в июле.

Согласно обзору Минэкономики, в июле этого года индекс промышленной продукции замедлился до -4,2% по сравнению с -5,6% в июне. Смягчение карантинных ограничений позволяет некоторым видам промышленности работать с учетом отложенного внутреннего спроса, что подтверждает рост розничной торговли в июле на 8,5%.

Как сообщалось, Минэкономики, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%.

ВВП (1138) гривня (1543) Мінекономрозвитку (1997)


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Топ коментарі
+5
это как диагноз,что у вас грандиозное улучшение после нефункционирования всего организма: осталась работоспособность мизинца на ноге. одного.это не парашютный спорт и падение замедлилось звучит как оксюморон с издевкой.
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11.09.2020 12:17
+4
"Падение ВВП Украины замедлилось до 6,2%, - Минэкономики" - https://rus.lb.ua/economics/2020/09/11/465701_oboronniy_byudzhet_ukraini_2021_godu.html Оборонный бюджет Украины в 2021 году вырастет почти до 6% от ВВП. (5,92% от ВВП). Данилов отметил, что увеличение расходов на оборону - принципиальная позиция Зеленского. В итоге оборонный бюджет сократится на 0,28%.
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11.09.2020 16:11
+3
хочешь увидеть болвана глянь в зеркало
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13.09.2020 09:31
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это как диагноз,что у вас грандиозное улучшение после нефункционирования всего организма: осталась работоспособность мизинца на ноге. одного.это не парашютный спорт и падение замедлилось звучит как оксюморон с издевкой.
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11.09.2020 12:17 Відповісти
Из разряда
-покойник перед смертью потел?
-да
-это хорошо...
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11.09.2020 12:27 Відповісти
А могли бы нарисовать плюс сорок пять например,вот потрох с гросей рисовали плюс четыре - и много болванов в это верили.
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11.09.2020 12:47 Відповісти
хочешь увидеть болвана глянь в зеркало
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13.09.2020 09:31 Відповісти
"Падение ВВП Украины замедлилось до 6,2%, - Минэкономики" - https://rus.lb.ua/economics/2020/09/11/465701_oboronniy_byudzhet_ukraini_2021_godu.html Оборонный бюджет Украины в 2021 году вырастет почти до 6% от ВВП. (5,92% от ВВП). Данилов отметил, что увеличение расходов на оборону - принципиальная позиция Зеленского. В итоге оборонный бюджет сократится на 0,28%.
показати весь коментар
11.09.2020 16:11 Відповісти
Нечему уже падать?
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11.09.2020 17:39 Відповісти
Все что способно было стоять - давно уже упало.
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12.09.2020 21:51 Відповісти
Положительная динамика падения
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13.09.2020 09:30 Відповісти
Ура-а-а-а!!!Глядишь и детки скоро заселятся в обещанные им резиденции чиновников.Лет через 700 примерно,если нынешними темпами очередного реформатора-мудозвона
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13.09.2020 11:12 Відповісти
Клятий Порох!!!! Припини обвалювати економіку України своїми непрофесійними діями!!! Годі ставити палки в колеса найвеличнішому турбореформатору Світу!

"Його післав нам Бог!"
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13.09.2020 17:36 Відповісти

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