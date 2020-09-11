Экс-глава "Укргаздобычи" Прохоренко возглавил частную компанию

Бывший глава АО "Укргаздобыча" Олег Прохоренко возглавил группу компаний, которая занимается инвестиционными проектами в разных сферах экономики.

Об этом Прохоренко рассказал НВ Бизнес, сообщает БизнесЦензор.

"Я генеральный директор компании Эффективные Инвестиции, которая является главным акционером и инвестором Фиднова", — рассказал Прохоренко, отвечая на вопрос о его связи с Фиднова.

Прохоренко, который до марта 2019 года был председателем правления АО "Укргаздобыча", а также входил в правление НАК Нафтогаз Украины, возглавил группу компаний, которые занимаются инвестициями в Украине.

Согласно официальной отчетности компании, Прохоренко был назначен на эту должность 5 июля 2020 года, сменив Олега Витыка.

Эффективные инвестиции принадлежит бизнесмену Игорю Лиски. Компания привлекает прямые инвестиции в экономику Украины. Вместе с партнерами компания осуществляет деятельность в таких сферах: healthcare, бумажной, пищевой (в частности производство и экспорт меда) и деревообрабатывающей промышленности, газовом трейдинге, поставках сельскохозяйственной продукции и др.

Одно из новых направлений деятельности компании — строительство во Львовской области завода Фиднова, который будет производить кормовые добавки и животные жиры.

Олег Прохоренко с 2007 по 2015 гг. работал в международной консалтинговой компании McKinsey & Company. Во время работы в Укргазвыдобування с июня 2015 г. по март 2019 г. занимался трансформацией компанией, модернизацией ее производственных активов, разработкой и внедрением, так называемой, стратегии-2020 по увеличению добычи природного газа в Украине.