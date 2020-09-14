Oracle вместо Microsoft станет покупателем видеосервиса TikTok, – СМИ
Китайская компания ByteDance, владеющая онлайн-сервисом для создания и обмена видео TikTok, отказалась от сделки с американской корпорацией Microsoft.
Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.
"Мы уверены, что наше предложение стало бы хорошим для пользователей TikTok и в то же время защищало бы интересы национальной безопасности", - говорится в сообщении Microsoft, обнародованном в воскресенье. Американский технологический гигант намеревался обеспечить соответствие TikTok "самым строгим стандартам" безопасности, защиты личной сферы и борьбы с дезинформацией.
Место Microsoft в работе с китайским онлайн-сервисом на американском рынке займет компания Oracle, занятая в сфере производства программного обеспечения, пишут издания The New York Times и The Wall Street Journal, а также агентства AP и Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с положением дел. При этом NYT оговаривает, что Oracle отведена роль "технологического партнера".
Президент США Дональд Трамп ранее угрожал запретить использование TikTok в стране, если сервис не будет продан американской компании до 15 сентября. Глава Белого дома 6 августа подписал указы, запрещающие любые транзакции с компаниями ByteDance и Tencent (владелец мессенджера WeChat) в Соединенных Штатах. Акты вступят в силу через 45 дней.
Министерство внутренней безопасности США, Пентагон, а также администрация транспортной безопасности уже запретили своим сотрудникам использовать TikTok на служебных телефонах. Официальный Вашингтон хочет выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР. Представители TikTok неоднократно отвергали подобные предположения.
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