Суд отклонил иск "Укрэнерго" к ДТЭК Ахметова на 426 миллионов

Хозсуд Львовской области своим решением отказался удовлетворить иск НЭК "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова о взыскании 425,8 млн грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Свои исковые требования госпредприятие обосновывало ненадлежащим исполнением ответчиком условий договора о предоставлении услуг по передаче электрической энергии в части оплаты за предоставленные услуги.

"ДТЭК Западэнерго" замечал, что осуществило оплату стоимости услуг по передаче электрической энергии, но только в части стоимости услуг, которые были потребленные компанией для собственных нужд. По мнению ответчика, "Укрэнерго" не имело права включать объемы импорта/экспорта электроэнергии с объемами услуги, поскольку их включение не предусмотрено условиями заключенного договора.

Суд решил, что исковые требования "Укрэнерго" - "необоснованные, не доказаны надлежащими и допустимыми доказательствами".

Холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу. А Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательного поля с ЕС.

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По состоянию на январь 2020 долг экспортеров ДТЭК за услугу передачи перед "Укрэнерго" мог составлять 544,5 млн грн.

ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг. Так, в феврале 2020 Окружной админсуд Киева открыл производство по иску "ДТЭК Западэнерго" и приостановил действие постановления НКРЭКУ, которым конкретизированы обязанности экспортеров платить тариф за передачу электроэнергии.

Тариф на передачу "Укрэнерго", среди прочего, используется для компенсации части "зеленых" тарифов. Остальную часть средств собирает ГП "Гарантированный покупатель". На фоне этого ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", долг "Укрэнерго" перед ним на конец августа достигал 26,5 млн грн (в т.ч. по "зеленому" тарифу – 20,35 млрд грн).

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в августе вырос на 55% (соответствующее решение принял НКРЭКУ).