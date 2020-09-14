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Суд отклонил иск "Укрэнерго" к ДТЭК Ахметова на 426 миллионов

Суд отклонил иск

Хозсуд Львовской области своим решением отказался удовлетворить иск НЭК "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова о взыскании 425,8 млн грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Свои исковые требования госпредприятие обосновывало ненадлежащим исполнением ответчиком условий договора о предоставлении услуг по передаче электрической энергии в части оплаты за предоставленные услуги.

"ДТЭК Западэнерго" замечал, что осуществило оплату стоимости услуг по передаче электрической энергии, но только в части стоимости услуг, которые были потребленные компанией для собственных нужд. По мнению ответчика, "Укрэнерго" не имело права включать объемы импорта/экспорта электроэнергии с объемами услуги, поскольку их включение не предусмотрено условиями заключенного договора.

Суд решил, что исковые требования "Укрэнерго" - "необоснованные, не доказаны надлежащими и допустимыми доказательствами".

Холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу. А Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательного поля с ЕС.

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По состоянию на январь 2020 долг экспортеров ДТЭК за услугу передачи перед "Укрэнерго" мог составлять 544,5 млн грн.

ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг. Так, в феврале 2020 Окружной админсуд Киева открыл производство по иску "ДТЭК Западэнерго" и приостановил действие постановления НКРЭКУ, которым конкретизированы обязанности экспортеров платить тариф за передачу электроэнергии.

Тариф на передачу "Укрэнерго", среди прочего, используется для компенсации части "зеленых" тарифов. Остальную часть средств собирает ГП "Гарантированный покупатель". На фоне этого ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", долг "Укрэнерго" перед ним на конец августа достигал 26,5 млн грн (в т.ч. по "зеленому" тарифу – 20,35 млрд грн).

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в августе вырос на 55% (соответствующее решение принял НКРЭКУ).

ДТЕК (1359) Укренерго (1998)


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Топ коментарі
+7
Шмыгаль все порешал)) ведь не зря Ахметка его на пост премьера впихнул Зегенерату... назовите хоть раз, когда Ахметов проиграл суд или заплатил долги государству да никогда, только государство (продажная власть) регулярно списывает долги перед бюджетом ДЭТЕК и Метинвеста... пока в стране конформно себя чувствует это рыжее падло и другие олигархи..., никаких изменений здесь не будет, ибо комфорт этого говна равноценен нищете всех остальных...
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14.09.2020 11:46
+3
Таковы были правила рынка на момент заключения договора, в 2020 году НКРЭКУ меняет условия и требует платить за передачу по экспортным контрактам, Ахметов сейчас обжалует это постановление в суде, но хитросделанное Укрэнерго требует от Ахметова заплатить за 2019 год, подаёт абсурдный иск в суд, утверждая, что раз НКРЭКУ постановила платить за передачу в 2020 году, то аналогичный порядок распространяется и на 2019 год, суд вполне справедливо и законно отказал Укрэнерго в удовлетворении их нелепых хотелок.
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14.09.2020 19:16
+2
У Ахметова суды в кармане все. Там его смотрящие стоят.
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14.09.2020 12:46
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граждане имеют право не исполнять решения олигархических судов
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14.09.2020 11:36 Відповісти
а почему суд до сих пор "олигархический" ??????? . . . после того как шкладный провер судебную реформу ?????
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14.09.2020 17:46 Відповісти
пэцьо дахував
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14.09.2020 18:03 Відповісти
Шмыгаль все порешал)) ведь не зря Ахметка его на пост премьера впихнул Зегенерату... назовите хоть раз, когда Ахметов проиграл суд или заплатил долги государству да никогда, только государство (продажная власть) регулярно списывает долги перед бюджетом ДЭТЕК и Метинвеста... пока в стране конформно себя чувствует это рыжее падло и другие олигархи..., никаких изменений здесь не будет, ибо комфорт этого говна равноценен нищете всех остальных...
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14.09.2020 11:46 Відповісти
Причем при любой власти. Мир война в стране, а рыжий всегда в прибыли
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14.09.2020 23:30 Відповісти
Суд решил что импортируя и экспортируя электричество, ДЭТЕК не пользуется проводами гос преприятия НЭК "Укрэнерго", он его передает по воздуху и потому ничего не должен...
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14.09.2020 11:52 Відповісти
У Ахметова суды в кармане все. Там его смотрящие стоят.
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14.09.2020 12:46 Відповісти
так и должно быть . . .при проведении судебной реформы судьи были отобраны конкурсной комиссией, членов которой утвердил шклдный
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14.09.2020 17:48 Відповісти
Ахметыч красава, всем бы так жить
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14.09.2020 12:47 Відповісти
Ахметов конечно кровопийца, но тут он абсолютно прав, нехер менять условия договора на передачу экспорта задним числом через НКРЭКУ.
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14.09.2020 15:55 Відповісти
а почему такой договор вообще был подписан со стороны УКРЭНЕРГО ????? . . . там шо - враги Неньки ????
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14.09.2020 17:50 Відповісти
Таковы были правила рынка на момент заключения договора, в 2020 году НКРЭКУ меняет условия и требует платить за передачу по экспортным контрактам, Ахметов сейчас обжалует это постановление в суде, но хитросделанное Укрэнерго требует от Ахметова заплатить за 2019 год, подаёт абсурдный иск в суд, утверждая, что раз НКРЭКУ постановила платить за передачу в 2020 году, то аналогичный порядок распространяется и на 2019 год, суд вполне справедливо и законно отказал Укрэнерго в удовлетворении их нелепых хотелок.
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14.09.2020 19:16 Відповісти
хорошо хоть суд проявил твердую позицию . . . не пошел на поводу популистов
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14.09.2020 21:57 Відповісти
у Зенелоха везде "профи". Денег хочется на проведение Олимпиады, строительсто бассейнов даже в тех школах, где уличные туалеты, потому решили что денег легче всего срубить у олигархов.
а там - такая засада - засели профи...
Зеля соснул.
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15.09.2020 08:46 Відповісти

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