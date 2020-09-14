В финкомитете Рады заявили о возможности смены министра финансов

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что в Кабинете министров Украины состоится ротация на посту министра финансов.

Об этом Гетманцев заявил Интерфакс-Украина, сообщает БизнесЦензор.

"Я не исключаю (что могут уволить), но и не подтверждаю", - сказал Гетманцев.

Отвечая на вопрос, кто может заменить действующего министра финансов Сергея Марченко, Гетманцев сказал: "Понятия не имею, его еще нужно сначала уволить. Еще решение не принято об увольнении, а вы уже спрашиваете, кого могут назначить".

Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада назначила Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения, уволив с этих должностей Игоря Уманского и Илью Емца после неполного месяца работы.