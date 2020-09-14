Fitch повысил рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings удалило АО "Укрзализныця" из негативного списка Rating Watch Negative (RWN), подтвердив рейтинг компании на уровне "B", прогноз - стабильный.

Повышение стало возможным благодаря улучшению текущей ликвидности "Укрзализныци" вследствие продления срока погашения банковского кредита от "Сбербанка" ($200 млн) на три года до июля 2023 года, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению агентства, Fitch также оценивает доступные "Укрзализныце" денежные средства и неиспользованные кредитные линии как достаточные для выполнения плановых выплат по обслуживанию долга на 2020 и 2021 годы.

Агентство также отметило, что "Укрзализныця" планирует выпустить еврооблигации в 2020 году в качестве основного источника финансирования для погашения долга в 2021 году, что предполагает непрерывный доступ к рынкам долгового капитала.

"Следовательно, дефолт УЗ может в некоторой степени повлиять на стоимость внешних средств для будущего долгового финансирования других правительственных организаций (GRE) или самого государства.

В то же время, Fitch оценивает ликвидность компании как структурно слабую и волатильную.

"Что вместе с потенциальной неопределенностью на рынках капитала привело нас к пересмотру более низкого автономного кредитного профиля (SCP) "Укрзализныци" до "В-" с "В", - отмечается в сообщении рейтингового агентства.

Соответственно долгосрочный рейтинг "Укрзализныци" был сформирован Fitch на уровне "В" с учетом SCP компании на уровне "В-" и рейтинга Украины, как собственника АО "Укрзализныця", на уровне "B".

Как сообщалось, в мае текущего года Fitch Ratings поместило долгосрочные и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "B" "Укрзализныци" в список Rating Watch "негативный" на фоне низкой ликвидности и вслед за ухудшением прогноза по суверенному рейтингу Украины до "стабильного"