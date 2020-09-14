Рада может рассмотреть проект госбюджета на 2021 в пятницу, – Разумков

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" поступит в Верховную Раду вовремя и парламент уже в предстоящую пятницу сможет его рассмотреть

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы напомнить, что до завтра, до 15 сентября в Верховную Раду должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отослан в Верховную Раду своевременно… Обращаюсь к профильному комитету… рассмотреть его, чтобы в пятницу мы имели возможность, в соответствии с законом, рассмотреть этот вопрос в сессионном зале Верховной Рады", – сказал Разумков.

Как сообщалось, сегодня Министерство финансов направило на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета на 2021 год. Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".