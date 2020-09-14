Решение сохранить учетную ставку на уровне 6% было принято единогласно, – НБУ

Решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых поддержали все члены Комитета Национального банка Украины (НБУ) по монетарной политике.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Участники дискуссии согласились, что дальнейшее снижение ключевой ставки может вызвать существенные риски. В то же время предыдущие снижения ключевой ставки еще не полностью отразились на ставках банков по депозитам и кредитам.

"По мнению нескольких членов КМП, резкое снижение учетной ставки в текущем году обусловило сокращение разницы между ставками по депозитам в гривне и иностранной валюте. В условиях усиления неопределенности и ухудшения курсовых ожиданий дальнейшее сужение процентного дифференциала может спровоцировать давление на обменный курс, привести к росту уровня долларизации экономики", – отмечается в сообщении.

Кроме того, продолжение смягчения монетарной политики также приведет к переходу учетной ставки в реальном выражении в зону отрицательных значений, может разбалансировать инфляционные ожидания и демотивировать инвесторов. Это также негативно скажется на прибыльности и финансовой устойчивости банков.

Все члены КМП согласились, что дальнейшая динамика ключевой ставки будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19. Если негативное влияние коронавируса на потребительский и инвестиционный спрос усилится, Национальный банк сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста. С другой стороны, вероятное усиление инфляционных рисков Национальный банк будет реагировать имеющимися инструментами монетарной политики.

По мнению участников дискуссии, инфляция на прогнозном горизонте войдет в целевой диапазон, однако скорость, с которой это произойдет, присутствующие оценили по-разному.

Часть членов КМП считает, что инфляция ускорится во втором полугодии 2020 года с перспективой выхода за пределы целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. в 2021 году. Однако другие члены КМП считают, что усиление инфляционного давления в текущем и следующем годах будет умеренным, так как потребительский спрос будет оставаться подавленным еще длительное время.

Участники заседания отметили, что даже при неизменном уровне учетной ставки, монетарная политика Национального банка будет оставаться стимулирующей и поддерживать дальнейшее снижение ставок банков.

Как сообщалось, правление Национального банка 3 сентября приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.