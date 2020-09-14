Кабмин запустил онлайн-магазин ProZorro Market для мелких госзакупок

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 14 сентября, поддержал постановление о запуске электронной площадки ProZorro Market для мелких госзакупок.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня правительство приняло постановление о внедрении электронного каталога ProZorro Market", – сообщила Панаиотиди.

"Это государственный онлайн-магазин. Он помогает малому и среднему бизнесу продавать свои товары государству, а учреждениям – в несколько кликов покупать товары широкого потребления по выгодным ценам: топливо, канцелярию, компьютерную технику, мебель и тому подобное", – пояснила заместитель министра.

Панаиотиди напомнила, что до недавнего времени Prozorro Market работал в пилотном режиме, и сейчас на нем можно проводить закупки только на сумму до 50 тыс. грн. А принятое сегодня постановление позволит проводить там закупки до 200 тыс. грн, а для заказчиков, занимающих монопольное положение – до 1 миллиона грн.

"Это откроет для бизнеса – в частности малого и среднего бизнеса, которому нужны дополнительные стимулы во времена кризиса, – рынок с потенциальным объемом 30 млрд грн в год", – подчеркнула замминистра экономики.