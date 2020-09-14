Падение объемов импорта угля замедлилось до 11%, – Таможенная служба

Украина в январе-августе 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 11,53 млн тонн, тогда как по итогам первых семи месяцев этого года падение объемов импорта этой продукции достигало 18,4%.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В стоимостном выражении за первые 8 месяцев 2020 года уголь импортирован на $1,22 млрд, что на 33,3% меньше, чем в январе-августе 2019 года ($1,83 млрд).

При этом из РФ поступил уголь на $724,65 млн (доля в импорте 59,42%), США – на $380,19 млн (31,17%), Казахстана – на $77,62 млн (6,36%), других стран – на $37,17 млн (3,05%).

Экспорт Украиной угля за восемь месяцев 2020 года составил 1,95 тыс. тонн на $0,15 млн, по сравнению с 13,16 тыс. тонн на $0,51 млн в январе-августе 2019 года. В том числе в Польшу – на $0,14 млн, Молдову – на $0,01 млн.

Читайте также: Кабмин ввел запретительную пошлину на уголь из России с 15 апреля

Как сообщалось, Украина в 2019 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 1,4% (на 305,33 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 21,08 млн тонн. В стоимостном выражении уголь были импортирован на $2,82 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году ($3,04 млрд).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2,76 млрд, а экспортировала – на $775,11 млн, 2012 – на $2,64 млрд и $609,39 млн соответственно, 2013 – на $1,97 млрд и $737,01 млн, 2014 – на $1,77 млрд и $521,02 млн, 2015 – на $1,63 млрд и $53,65 млн, 2016 – на $1,47 млрд и $44,76 млн, 2017 – на $2,74 млрд и $105,49 млн, 2018 – на $3,04 млрд и $8,65 млн.