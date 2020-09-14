Запрещенная российская соцсеть "ВКонтакте" возобновила работу через приложение (обновлено)

Приложение запрещенной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте" стало доступно в Украине без использования VPN. В то же время веб-версия соцсети по-прежнему не работает.

Кроме этого, начали появляться новые сообщения в сообществе "VK Україна", которое в последний раз обновлялось в 2018 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua.

В частности, администраторы опубликовали информацию о внедрении прокси-сервера в приложение "ВКонтакте".

"Пользуйтесь VK-прежнему без всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильно", – говорится в сообщении соцсети.

Также была анонсирована новая тематическая лента "Україна" и представлен бесплатный стикер-пак "Привет, Украина", который можно получить после отправки сообщения сообществу.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на пресс-конференции заявил, что поручил проверить информацию и подготовить решения для противодействия доступа в российскую социальную сеть "ВКонтакте" через мобильное приложение, передает Интерфакс-Украина.

"Проблема проникновения дезинформации с "ВКонтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, есть план мер. Надеюсь, этот план будет реализован", – сказал Ткаченко.

В то же время министр не уточнил, какие именно меры на данный момент обсуждаются.

"Относительно "Вконтакте". Сегодня, как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, отвечает ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", – заявил министр отвечая на вопрос, какие действия намерено принимать министерство в связи обновлениями мобильного приложения "Вконтакте", которое позволяет обходить действующие в Украине запреты.

Как сообщалось, 14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил санкции против российских социальных сетей. В том числе, в Украине запрещена работа "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.

Напомним, впервые санкции против российских соцсетей были введены в мае 2017 года.