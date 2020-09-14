"Нафтогаз" передал в управление 13 местрождений газа на Львовщине

Группа "Нафтогаз" передала в управление компании Expert Petroleum 13 истощенных газовых месторождениях во Львовской области.

Как сообщает пресс-служба "Укргаздобычи", Expert Petroleum начнет работу по наращиванию добычи на этих месторождениях с 1 октября, передает БизнесЦензор.

Соответствующий пакет документов о сотрудничестве на условиях повышения добычи (РЕС) "Укргаздобыча" подписала с Expert Petroleum 11 сентября.

Согласно сообщению, документами зафиксировано обязательство инвестора вложить в проект не менее 1 млрд грн для наращивания добычи на 300 млн куб. м в течение пяти лет.

Отмечается, что представители Expert Petroleum уже провели производственные и экологические аудиты промышленных мощностей, согласовали план работ и сформировали штат сотрудников для нового оператора месторождений – ООО "Эксперт Петролеум Украина", основу которого составили сотрудники Стрыйского подразделения "Укргаздобычи".

"По условиям PEC, весь добытый газ остается на балансе "Нафтогаза", а активы компании передаются партнеру исключительно во временное управление на время действия контракта. Производственные планы на переданных месторождениях утверждаются управленческим комитетом, который на 100% состоит из представителей "Нафтогаза". Таким образом, интересы нашей компании максимально защищены", – подчеркнул директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

Как сообщалось, в апреле "Укргаздобыча", которая входит в группу "Нафтогаз", заключила соглашение с румынской компанией Expert Petroleum на управление газовыми месторождениями на западе Украины для увеличения объемов добычи газа.

Контракт заключен на 15 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Условиями предусмотрено, что сервисная компания Expert Petroleum будет получать плату с каждого добытого кубометра газа, которая будет разной на разных месторождениях.