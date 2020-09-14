Узбекистан смог вернуть из Швейцарии $130 миллионов коррупционных средств

Узбекистан договорился с властями Швейцарии о возвращении $131 млн средств старшей дочери покойного узбекского президента Гульнары Каримовой, которые с 2012 года находятся в швейцарских банках.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии 11 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Как следует из документа, стороны подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану средств, которые уже конфискованы в рамках уголовного производства против дочери Ислама Каримова и которые еще будут конфискованы в рамках еще не завершенных уголовных дел.

Речь идет об общей сумме в размере почти 800 млн швейцарских франков, которые были заморожены прокуратурой Швейцарии еще в 2012 году. Около $131 млн из этой суммы было конфисковано в 2019 году. Эти деньги теперь подлежат возвращению Узбекистану в соответствии с подписанным рамочным соглашением.

При этом деньги будут возвращены Узбекистану при выполнении ряда условий. В частности, в документе указано, что деньги должны быть направлены на улучшение уровня жизни населения Узбекистана и использованы прозрачно с потенциальным привлечением неправительственных организаций.

В тексте документа сказано, что средства предназначены, в частности, для реализации проектов устойчивого развития в соответствии с программой ООН Agenda 2030 и стратегией развития, разработанной самим Узбекистаном.

В марте текущего года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

В августе 2015 года Каримова была признана виновной в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Гульнару Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По заключению американского Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки и занимался вымогательством".

Как сообщалось, в 2014 году Швейцария заморозила активы беглого экс-президента Виктора Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков. Также в стране заморожены активы ряда чиновников времен Януковича. Они до сих пор не возвращены в Украину.