На реставрацию готического Костела Святого Николая в Киеве направят 143 миллиона

Госпредприятие "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", который расположен в помещении памятника архитектуры национального значения Костела Святого Николая, объявил тендер на реставрацию фасадов здания ожидаемой стоимостью 142,84 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 27 сентября, аукцион запланирован на 28 сентября.

Работы по реставрации здания костела должны быть выполнены до конца 2021 года.

Как отмечается в тендерной документации, сложность технического задания заключается в том, чтобы в процессе реставрации "совместить совокупность спасательных, восстановительных, консервативных средств с процессом восстановления функциональности, а в современных условиях предоставить большую функциональность конструкциям с художественными витражами, и при этом сохранить оригинальность композиции и аутентичность стекла".

В частности, необходимо выбрать оптимальную модель очистки, консервации и реконструкции витражных композиций, исходя из того, что конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии.

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При этом заказчик работ указывает, что стекло, из которого изготовлены витражи, больше не производится и не существует на рынке. Поэтому демонтаж витражей обязательно должны делать профессиональные витражисты.

В то же время часть стекла уже утеряна. Аналогичное стекло нужно заказывать индивидуально у старых европейских производителей лимитированным тиражом. Поэтому, работы по реставрации художественных витражей должны проводиться одновременно по всем фасадам.