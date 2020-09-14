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Таможенная служба изъяла контрабандных сигарет на 38 миллионов. ИНФОГРАФИКА

Таможенная служба изъяла контрабандных сигарет на 38 миллионов. ИНФОГРАФИКА

За восемь месяцев 2020 года сотрудники таможни обнаружили 470 случаев нарушений при перемещении табака и табачных изделий. Всего изъято более 43 млн штук сигарет на общую сумму более 38 млн грн и более 10 тонн табака на общую сумму почти 1,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, самыми резонансными случаями стали выявленные Одесской таможней 747 тыс. пачек сигарет в контейнере с тканью в Одесском порту и 592 тыс. пачек сигарет среди чая в Черноморском порту.

Таможенная служба изъяла контрабандных сигарет на 38 миллионов 01

Также в течение января-августа 2020 года выявлено 134 случая нарушений таможенных правил при перемещении спирта и алкогольных напитков. Всего изъято более 132 тыс. л спирта и алкогольных изделий на общую сумму почти 7 млн грн. (126 тыс. л спирта на сумму 5,5 млн грн и 6 тыс. л алкогольных напитков на сумму более 1,4 млн грн).

Среди крупнейших нарушений - выявление Одесской таможней факта предоставления недостоверной информации о перемещении 126 тыс. л коньячного спирта с Кипра и выявление Галицкой таможней незадекларированных 480 л виски.

Таможенная служба изъяла контрабандных сигарет на 38 миллионов 02

Автор: 

цигарки (355) Державна митна служба (471)


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