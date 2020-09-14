Таможенная служба изъяла контрабандных сигарет на 38 миллионов. ИНФОГРАФИКА

За восемь месяцев 2020 года сотрудники таможни обнаружили 470 случаев нарушений при перемещении табака и табачных изделий. Всего изъято более 43 млн штук сигарет на общую сумму более 38 млн грн и более 10 тонн табака на общую сумму почти 1,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, самыми резонансными случаями стали выявленные Одесской таможней 747 тыс. пачек сигарет в контейнере с тканью в Одесском порту и 592 тыс. пачек сигарет среди чая в Черноморском порту.

Также в течение января-августа 2020 года выявлено 134 случая нарушений таможенных правил при перемещении спирта и алкогольных напитков. Всего изъято более 132 тыс. л спирта и алкогольных изделий на общую сумму почти 7 млн грн. (126 тыс. л спирта на сумму 5,5 млн грн и 6 тыс. л алкогольных напитков на сумму более 1,4 млн грн).

Среди крупнейших нарушений - выявление Одесской таможней факта предоставления недостоверной информации о перемещении 126 тыс. л коньячного спирта с Кипра и выявление Галицкой таможней незадекларированных 480 л виски.