Нацбанк прекратил раскрывать размер зарплат нового руководства

Национальный банк Украины (НБУ) отказался предоставить информацию о зарплате руководства за август, тогда как раньше в НБУ раскрывали данные о вознаграждении членов правления в ответ на запросы журналистов.

Об этом свидетельствует ответ Нацбанка на запрос издания "Слово и дело", передает БизнесЦензор.

"Информация о заработной плате работников Национального банка является конфиденциальной, поскольку относится к персональным данным соответствующих физических лиц и не может быть предоставлена по запросу. Одновременно сообщаем, что должностные лица Национального банка Украины в соответствии с действующим законодательством Украины своевременно осуществляют декларирование своих доходов", – заявили в НБУ, ссылаясь на статьи законов "О защите персональных данных", "Об информации" и "О доступе к публичной информации".

Издание отмечает, что ранее в Нацбанке предоставляли ответы на запросы о размере зарплат руководства. Так, Яков Смолий в статусе главы Национального банка Украины в марте заработал 417,99 тыс. грн, в апреле – 202,2 тыс. грн, в мае – 94,25 тыс. грн, в июне – 47,23 тыс. грн. Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко заработал в июле за неполный месяц 20,59 тыс. грн.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Национальный банк восстановил уровень "докарантинных" зарплат после признания Конституционным судом (КС) неконституционными введенные на период карантина ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний в 47 тыс. грн в месяц.

Согласно сообщениям о существенных изменениях, размещенных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), 31 августа глава Нацбанка Кирилл Шевченко задекларировал 477,8 тыс. грн, а замглавы правления Екатерина Рожкова - 316,4 тыс. грн зарплаты,