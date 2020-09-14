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Новини
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Курс гривни впервые за полгода упал ниже 28 грн/$

Курс гривни впервые за полгода упал ниже 28 грн/$

Национальный банк установил на вторник, 15 сентября, курс гривни на уровне 28,0003 грн/$, снизив его на 10 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

До этого курс гривни к доллару США в последний раз опускался ниже отметки 28 грн/$ в конце марта после введения жесткого карантина.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 18 копеек, опустившись до 33,2476 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на неделе с 7 по 11 4 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что почти в 2 раза больше, чем неделей ранее ($11,5 млн). 

Автор: 

гривня (1544) курс (1498) НБУ (9279)


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Ни в чем себе не отказывайте! Эпоха бедности закончилась , кончилась и сомлела окончательно )
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14.09.2020 19:59 Відповісти
а що не так- і у чому вони собі відмовлябть....
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15.09.2020 14:21 Відповісти
Любая волатильность грн. это вред экономики ибо спекулянты ее уничтожают, а если они еще связаны с властью и создают сами эту волатильность и знают на перед курсы, то они очень большие деньги на этом могут сделать и нанести такой же силы ущерб всей экономики и беднее станут все в итоге. курс должен быть такой, чтобы на нем не могли подонки нагревать руки и вредить экономике. Нужно его держать на одном месте или лучше, чтобы он укреплялся и экономика укреплялась. А может лучше даже вступить в ЕС и валюту сделать евро!
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14.09.2020 21:56 Відповісти
здобули, пілять..
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15.09.2020 11:21 Відповісти
Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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15.09.2020 11:26 Відповісти
Курс гривні закріпився на позначці 28,0003 грн/$.
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15.09.2020 11:48 Відповісти
а как зебики гордыми ходили когда гривна благодаря избранию зелоха поперла вверх немного
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15.09.2020 13:39 Відповісти
зебилы и шариесосы, курс по 30, дефицит бюджета 400 млрд и дефолт - это хорошо! Вы ж за это голосовали?!
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15.09.2020 14:09 Відповісти

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