Курс гривни впервые за полгода упал ниже 28 грн/$
Национальный банк установил на вторник, 15 сентября, курс гривни на уровне 28,0003 грн/$, снизив его на 10 копеек.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.
До этого курс гривни к доллару США в последний раз опускался ниже отметки 28 грн/$ в конце марта после введения жесткого карантина.
По отношению к европейской валюте гривня потеряла 18 копеек, опустившись до 33,2476 грн за евро.
Национальный банк Украины (НБУ) на неделе с 7 по 11 4 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что почти в 2 раза больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).
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faust7808
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я гражданин Украины
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DARK SIDE #463014
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Україна ЮА
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irenka ko
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MausMike
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Vadym Tsyrkalyuk
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Super Gut
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