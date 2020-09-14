Курс гривни впервые за полгода упал ниже 28 грн/$

Национальный банк установил на вторник, 15 сентября, курс гривни на уровне 28,0003 грн/$, снизив его на 10 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

До этого курс гривни к доллару США в последний раз опускался ниже отметки 28 грн/$ в конце марта после введения жесткого карантина.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 18 копеек, опустившись до 33,2476 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на неделе с 7 по 11 4 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что почти в 2 раза больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).