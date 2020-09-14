Путин пообещал Лукашенко кредит на $1,5 миллиарда

Россия предоставит правительству захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко кредит в размере $1,5 млрд.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе переговоров с Лукашенко в Сочи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Путин напомнил, что в целом свыше 50% торгового оборота Беларуси приходятся на РФ, в республике работают почти две тысячи предприятий с российским капиталом.

При этом российский президент подчеркнул, что РФ готова оказать режиму Лукашенко помощь в рамках договора ОДКБ.

"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая и договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я неоднократно вам говорил в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", – сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко лично поблагодарил Путина за поддержку.

Как сообщалось, ранее Лукашенко признал, что после увольнения ряда сотрудников государственных СМИ для его поддержки в Беларусь приехал ряд сотрудников пропагандистских телеканалов из России.

Напомним, в Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с объявленным результатам выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12%.