Нацбанк предложил ввести частичную компенсацию процентов по ипотеке

Национальный банк Украины (НБУ) направил правительству предложения для активизации ипотечного кредитования, которые предусматривают введение частичной компенсации процентной ставки по ипотеке или частичного покрытия государством кредитных рисков банков.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня для большей части заемщиков, в частности для молодых семей без длинной положительной кредитной истории, кредиты по ставке в 10% все еще не всегда доступны, хотя они уже существуют на рынке… Предлагаемые НБУ меры предусматривают частичную компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам или частичное покрытие государством кредитных рисков банков", – сказано в сообщении.

В НБУ констатируют, что ипотеку под 10% банки чаще всего предлагают давним клиентам с высоким уровнем надежности, который определяется внутренними методиками финучреждений.

При этом Нацбанк подчеркивает, что механизм активизации ипотечного кредитования должен предусматривать меры по минимизации рисков для финансовой стабильности, поскольку остаются актуальными проблемы наличия "пробелов" на рынке недвижимости в части защиты прав инвесторов и кредиторов.

В свою очередь исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова сообщила, что ассоциация ранее обратилась в НБУ с предложением внедрить программу господдержки ипотечного кредитования "Ипотека под 10%".

Согласно предложениям НАБУ, кредиты по этой программе могут быть выданы на приобретение первого жилья и на улучшение жилищных условий. Предметом ипотеки могут выступать домовладения с земельным участком или квартира (вторичный рынок), тогда как первичный рынок не рассматривается из-за чрезмерных и непрогнозируемых рисков.

По мнению ассоциации, господдержка в рамках программы "Ипотека под 10%" может осуществляться в виде компенсации части процентной ставки на счет клиента или через эскроу-счет на срок от трех до пяти лет со дня получения кредита.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада предоставила Минфину право осуществлять бополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина и которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

При этом из госбюджета выделено 10 млн грн по новой бюджетной программе "Пополнение уставного капитала акционерного общества, создаваемого в целях внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".