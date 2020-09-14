Дефицит внешней торговли товарами сократился на 57%, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2020 года сократилось на 57,3% по сравнению с январем-июлем 2019 года – до $2,12 млрд с $4,97 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 7,3% – до $26,63 млрд, импорт – на 14,7%, до $28,75 млрд.

Госстат уточняет, что в июле по сравнению с июнем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 3,6% – до $3,66 млрд, импорта – на 2%, до $4,37 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июле 2020 года также было негативным и составило $713,2 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($751,2 млн). Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле текущего года составил 0,93 (в январе-июле 2019 года – 0,85).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 стран мира.

Как сообщалось, по данным Госстата, экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.