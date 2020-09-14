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Кабмин выделил 160 миллионов из коронавирусного фонда на доплаты таможенникам

Кабмин выделил 160 миллионов из коронавирусного фонда на доплаты таможенникам

Кабинет министров 14 сентября выделил Государственной таможенной службе из Фонда COVID-19 160 млн грн на доплаты таможенникам.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"14 сентября Кабинет министров Украины принял решение об осуществлении доплат к заработной плате должностным лицам таможенных органов, непосредственно осуществляющих таможенный контроль и таможенное оформление товаров в пунктах пропуска через государственную границу Украины, в местах таможенного оформления товаров на таможенной территории Украины и имеют непосредственный контакт с гражданами , иностранцами, перевозчиками, а также с иностранными товарами при их физическом осмотре, чем подвергают риску свою жизнь и здоровье, и своих семей", - сказано в сообщении.

Постановлением предусмотрено выделить Государственной таможенной службе Украины 160,9 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты таможенникам пропорционально отработанному времени в условиях карантина.

Автор: 

Кабмін (7749) митниця (816) коронавірус (3210)


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