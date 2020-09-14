Кабмин выделил 160 миллионов из коронавирусного фонда на доплаты таможенникам

Кабинет министров 14 сентября выделил Государственной таможенной службе из Фонда COVID-19 160 млн грн на доплаты таможенникам.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"14 сентября Кабинет министров Украины принял решение об осуществлении доплат к заработной плате должностным лицам таможенных органов, непосредственно осуществляющих таможенный контроль и таможенное оформление товаров в пунктах пропуска через государственную границу Украины, в местах таможенного оформления товаров на таможенной территории Украины и имеют непосредственный контакт с гражданами , иностранцами, перевозчиками, а также с иностранными товарами при их физическом осмотре, чем подвергают риску свою жизнь и здоровье, и своих семей", - сказано в сообщении.

Постановлением предусмотрено выделить Государственной таможенной службе Украины 160,9 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты таможенникам пропорционально отработанному времени в условиях карантина.