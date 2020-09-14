Azur Air Ukraine планирует открыть прямые рейсы в США

Стратегические планы авиакомпании Azur Air Ukraine предусматривают открытие регулярных рейсов из Киева в США с апреля 2021 года и расширение авиапарка.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Согласно приказу Госавиаслужбы №1259 от 10 сентября, регулятор разрешил авиакомпании начать полеты из Киева в Нью-Йорк, Майами и Чикаго с 1 октября 2020 года на неограниченный срок.

По всем направлениям Azur Air Ukraine сможет летать два раза в неделю. При этом в случае необходимости частота может быть увеличена, поскольку между Украиной с США действует соглашение об открытом небе, которое полностью либерализировало авиасообщение между странами.

Сейчас флот Azur Air Ukraine состоит из трех Boeing 737-800 и трех Boeing 767-300ER. Последний тип самолета является дальнемагистральным и может совершать прямые рейсы без посадки на дозаправку из Киева в Нью-Йорк, Чикаго и Майами.

Однако использование Boeing 767-300ER МАУ во время выполнения эвакуационных рейсов Киев-Майами-Киев в 2020 году показало, что самолет не может лететь на такую дальность с полной загрузкой.

Соответственно, для выполнения регулярных рейсов Киев-Майами-Киев на Boeing 767-300ER Azur Air Ukraine потребуется брать меньше пассажиров и багажа, что увеличит себестоимость перевозки, или же рассмотреть возможность пополнения флота воздушными судами большей дальности. В линейке Boeing такими самолетами являются Boeing 777 и Boeing 787. В 2018-2020 годах три Boeing 777 в модификации 777-200ER использовала МАУ.

В 1990-е годы прямые рейсы из Украины в Северную Америку выполняла государственная авиакомпания "Авиалинии Украины". Она летала из Киева в Нью-Йорк, Чикаго и Торонто в обоих направлениях, а также совершала рейсы Торонто-Львов в одном направлении, поскольку самолет не мог взлететь из Львова с полной загрузкой.

В начале 2000-х маршруты Киев-Нью-Йорк и Киев-Торонто перешли "АэроСвиту", а после банкротства авиакомпании эти линии заняла МАУ. Сейчас прямые регулярные рейсы из Украины в США приостановлены.

И "АэроСвит", и "МАУ" заполняли рейсы в Америку с помощью хабовой модели, когда часть мест в самолете занимали украинские и иностранные пассажиры, летевшие через аэропорт "Борисполь" с пересадкой.

Azur Air Ukraine сейчас применяет концепцию прямых рейсов и специализируется на туристических направлениях. Соответственно, если авиакомпания не пересмотрит стратегию, она сможет рассчитывать только на прямых пассажиров, а также путешественников из близлежащих регионов, добирающихся в аэропорты самостоятельно в основном наземным транспортом.