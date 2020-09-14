Власти Черновцов попытаются отменить все карантинные ограничения через суд

Черновицкий городской совет в понедельник, 14 сентября, направил исковое заявление о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления Кабинета Министров №641 от 22 июля, регламентирующего введение карантинных ограничений (с изменениями и дополнениями).

Как сообщает пресс-служба горсовета, иск подан в Окружной административный суд города Киева, передает БизнесЦензор.

В частности, городские власти требуют отменить пункты 10-16 постановления Кабмина №641.

Согласно тексту документа, эти пункты постановления регламентируют ограничения, вводимые с целью предотвращения распространения коронавируса как на государственном, так и на региональном уровнях.

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Как сообщалось, городской совет Черновцов на внеочередной сессии 25 августа поддержал проект решения об эпидемической ситуации в городе, которым введены значительно более мягкие карантинные ограничения, чем предусмотрено решением Кабмина.

Ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС с 24 августа сроком на 2 недели онесла к "красной" зоне карантинных ограничений город Черновцы и два района Черновицкой области, Коломыю и три района в Ивано-Франковской области, Самбир во Львовской области, город Беляевка Одесской области, города Дубно и Острог, а также два района Ривненской области.

В связи с этим "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, а поезда из Черновцов будут отправляться не из областного центра, а со станций Снятын и Новоселица.

Согласно решению Кабмина, в "красной зоне" должна быть запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры.