Nvidia покупает британского разработчика чипов за $40 миллиардов

Крупнейший по рыночной капитализации американский производитель чипов Nvidia Corp купит базирующегося в Британии разработчика Arm у японской SoftBank Group Corp за $40 миллиардов.

Согласно пресс-релизу компаний, в рамках сделки Nvidia заплатит SoftBank $21,5 млрд акциями и $12 млрд деньгами, в том числе $2 млрд при подписании контракта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В результате сделки SoftBank и ее фонд Vision Fund, владеющий 25% акций Arm, получат долю в Nvidia в размере от 6,7% до 8,1%.

Закрытие сделки ожидается к марту 2022 года.

Как отмечает агентство, сделка может встретить сопротивление со стороны в Великобритании, США и КНР и, вероятно, окажется под пристальным вниманием в Китае, где технологию Arm используют тысячи компаний, включая Huawei. Arm – также один из ключевых поставщиков Apple.