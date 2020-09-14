Металлургические предприятия сократили потребление газа и электроэнергии

Металлургические предприятия Украины в январе-августе текущего года снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,24 млрд кубометров.

Об этом говорится в информационной справке объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 7,35 млрд кВт/ч (95% к январю-августу 2019 года).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ – до 1,840 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год – с НКТ, 106% - без НКТ).