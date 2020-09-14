Нацбанк ужесточил контроль за обращением электронных денег

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Положение об электронных деньгах с целью гармонизации регулирования рынка электронных денег с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Нацбанка №133 от 11 сентября, которое вступает в силу с 15 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Среди важнейших ключевых изменений, предусмотренных новым правилам регулирования, в частности, необходимость идентификации пользователей электронных денег.

"Банки должны будут осуществлять меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов. Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары, платить за услуги и тому подобное", – сказано в сообщении.

Кроме того, переводы с использованием электронных денег должны будут сопровождаться информацией о плательщике и получателе.

В НБУ пояснили, что этого требуют нормы закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступил в силу с 28 апреля.

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Нацбанк напоминает, что идентификацию и верификацию новых клиентов - пользователей электронных денег финансовые учреждения должны осуществлять еще с 28 апреля 2020 года, то есть с даты вступления в силу указанного закона.

Имеющихся клиентов, которые уже имели открытые электронные кошельки состоянию на 28 апреля, банки должны будут идентифицировать и верифицировать во время планового обновления или уточнения информации.

Кроме этого, регулятор определил условия, при которых надлежащая проверка пользователей не нужна:

если инициируется операция с электронными деньгами, осуществляемое с использованием заранее оплаченной карточки, и выполняются все необходимые меры по уменьшению рисков;

осуществляется оплата товаров наличными или с помощью платежной карты с использованием электронного кошелька (технического/транзитного), который открывается однократно исключительно для технологического проведения этой операции, при условии выполнения эмитентом соответствующих требований по сопровождению перевода средств информации в соответствии с требованиями законодательства.

В то же время для идентифицированных и верифицированных в полном объеме пользователей электронных кошельков Национальный банк отменяет ограничения, установленные ранее по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы. На пополняемом электронном кошельке может храниться максимальная сумма в размере 400 тыс. грн; на непополняемом – 5 тыс. грн.

При этом НБУ ужесточил требования к банкам-эмитентам электронных денег в части контроля за деятельностью коммерческих агентов.

Так, по-прежнему эмитентом электронных денег в Украине может быть только банк. В то же время небанковские финансовые учреждения и другие коммерческие компании могут быть агентами и предоставлять услуги по распространению электронных денег, по пополнению электронных кошельков и осуществления расчетов.

Однако отныне такие агенты обязаны открывать у банка-эмитента отдельный текущий счет для осуществления агентской деятельности (кроме агентов по распространению и пополнению, которые являются банками, небанковскими финучреждениями или одновременно являются торговцами в программе лояльности).

Агенты также обязаны использовать наличность, полученную у клиента, исключительно для внесения на отдельный текущий счет и не могут пользоваться ею в других целях, они должны подтверждать каждую операцию по приему наличных кассовым документом и больше не смогут передавать свои полномочия по агентскому договору другим субъектам хозяйствования и физическим лицам.

Регулятор также установил ряд требований банков-эмитентов электронных денег.

В частности, банк-эмитент обязан перед заключением договора с пользователем информировать его о создании электронного кошелька, условиях его работы и получить его согласие. Банк также не сможет предоставлять кредит из средств, полученных в качестве предоплаты за выпущенные электронные деньги, и привлекать коммерческих агентов для выпуска электронных денег.

В то же время Национальный банк предоставил банкам переходный период в шесть месяцев для того, чтобы разработать и регулятору изменения в правила использования электронных денег и привести свою деятельность в соответствие с требованиями нового регулирования.