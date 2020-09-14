СБУ обнаружила махинации с элитной землей в Конча-Заспе на 600 миллионов

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области на многомиллионных махинациях с элитными земельными участками, расположенными в Конча-Заспе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, чиновники, злоупотребляя служебным положением, передали в аренду на 49 лет одной из киевских частных структур земельные участки рекреационного назначения площадью более 27 гектаров.

"По оценкам специалистов средняя рыночная стоимость этой земли превышает 600 млн грен. Почти на половине из них располагались базы отдыха АО "Укрпочта", – отмечается в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в помещениях поселкового совета и нотариуса, который способствовал проведению сделки. Во время обыска изъята документация, ставшей основанием для незаконной передачи в аренду земли.

В СБУ отмечают, что досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса продолжается.

"Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в собственность территориальной общины. По решению суда на указанные земельные участки наложен арест и установлен запрет на их отчуждение", – сказано в сообщении.