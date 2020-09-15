В Украине стартовала приватизация "Укрспирта"

В Украине началась приватизации имущества госпредприятия "Укрспирт", ставшая результатом демонополизации спиртовой отрасли с 1 июля 2020 года.

Так, 15 сентября на электронной площадке "Prozorro Продажі" размещен объект малой приватизации – имущество Немировского места ведения деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества.

Объект расположен в городе Винница по улице Гоголя 10. Органом приватизации является Региональное отделение Фонда государственного имущества по Винницкой и Хмельницкой областях.

Аукцион по продаже объекта запланирован на 15 октября.

В целом планируется, что в рамках приватизации объектов ГП "Укрспирт" и госконцерна "Укрспирт" на продажу будут выставлены 78 производственных площадок. В Фонде госиущества ожидается, что это позволит обеспечить рост объемов производства и реализации спирта, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений, а также искоренение коррупции в отрасли.

"Приватизация объектов спиртовой отрасли на первом этапе предусматривает выставление на прозрачные аукционы объектов ГП "Укрспирт". Общее количество объектов, готовых к приватизационному процессу – 41. Потенциальные инвесторы отрасли производства спирта – это не только производители пищевых спиртов, но и фармацевтические компании, производители автомобильного топлива и агрокомпании, которые заинтересованы в переработке собственной продукции", – заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Кроме того, процесс демонополизации спиртовой отрасли предполагает, что частные предприятия с 1 июля 2020 года получили возможность получать лицензии на производства и реализацию спирта.

В ФГИ отмечают, что Украина стала предпоследней, после Беларуси, страной Европы, где началась демонополизации спиртовой отрасли. Программа реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы была утверждена Кабмином 12 августа.

Отметим, спиртовые мощности в Украине значительно превышают внутренний спрос.