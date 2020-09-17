Рада поддержала возобновление программы "пакет малыша"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3006а "О внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

За документ в первом чтении проголосовали 316 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакету малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на безоплатной основе.

29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тыс. грн. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "Приватбанка" со специальным режимом использования.